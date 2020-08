In Turchia, il premier Erdogan ha annunciato che nel Mar Nero è stato scoperto uno dei più giacimenti petroliferi al mondo.

Il premier turco Recep Erdogan ha annunciato la scoperta di un enorme giacimento petrolifero nel Mar Nero. Una scoperta che sembra avere una portata storica per il paese, che da sempre ricerca un modo per acquisire l’indipendenza da un punto di vista energetico. Il governo ha infatti stimato che il giacimento potrebbe essere in grado di soddisfare l’intera domanda energetica della nazione e anche quella di paesi limitrofi come la Bulgaria e la Grecia. La Turchia insomma potrebbe diventare grazie a questa scoperta il cardine strategico dell’energia della parte orientale dell’Europa. I lavori di estrazioni dovrebbero iniziare a breve. Erdogan infatti si è proposto di iniziare la commercializzazione del gas entro il 2023.

La Turchia potrebbe presto conquistare l’indipendenza energetica

Nel frattempo, la Turchia continuerà le attività nel Mediterraneo alla ricerca di nuove risorse. Acquisire l’indipendenza energetica significherebbe rilanciare definitivamente l’economia turca e darle una solidità sconosciuta fino a questo momento. E proprio riguardo la ricerca di idrocarburi nel mediterraneo, si è consumato un violento scontro geopolitico tra Turchia e Grecia nelle scorse settimane. L’accordo stretto dalla nazione ellenica con l’Egitto sui confini marittimi, ha infatti fatto andare su tutte le furie Erdogan, che ha deciso di mettere da parte le intese politiche raggiunte fino a quel momento con la Grecia. In più, ad accrescere la tensione ci ha pensato uno scontro tra una nave turca e una greca, avvenuto vicino all’isola di Rodi. Le due nazioni sull’incidente hanno dato versioni completamente opposte accusandosi a vicenda.

