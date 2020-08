Poche ore fa, un terremoto di magnitudo 4.2 ha interessato la zona di Kalavrita, in Grecia. L’area colpita si trova a nord del Peloponneso

Torna a tremare la terra in Grecia. Poche ore fa, intorno alle ore 6 di mattina, un terremoto di magnitudo 4.2 ha interessato la zona di Kalavrita, area a nord del Peloponneso. Stando a quanto appreso dall’Istituto di geodinamica dell’Osservatorio nazionale di Atene, non ci sarebbero stati particolari danni.

L’epicentro è stato localizzato a circa 10 km a nord-ovest di Kalavrita, con una profondità di ben 24 km. Non sono stati registrati feriti o vittime, e al momento non ci sono state altre scosse di assestamento. Subito dopo l’episodio, centinaia di persone si sono riversate sui social per testimoniare quanto accaduto e comprendere meglio la gravità della situazione.

Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.1 avvertita pochi giorni prima

Il terremoto di poche ore fa al largo del Peloponneso preoccupa ulteriormente la Grecia. Solo pochi giorni fa, lo scorso 17 agosto, un’altra scossa di magnitudo 5.1 aveva preoccupato l’area dell’Egeo meridionale, interessando anche Atene. In quel caso, i sismografi avevano registrato scosse alle ore 10:27 locali, con epicentro in mare a una profondità di poco meno di 100 km.

Proprio per questo motivo, il terremoto è stato avvertito anche ad Atene, arrivando addirittura a Creta. Alla fine, però, non sono stati registrati particolari danni a cose, e non ci sono stati né feriti né decessi. Non c’è stato nemmeno il bisogno dei soccorsi, con i vigili del fuoco – riporta Fanpage – che non hanno ricevuto alcuna chiamata.

