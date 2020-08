Taylor Swift, cuore d’oro: legge un annuncio su una piattaforma di crowfunding e paga l’università a una fan. Poi spiega anche perché l’ha fatto

Taylor Swift: bella, brava e con un cuore d’oro. La star del pop americano è da sempre impegnata anche nel sociale, come dimostrano in ultimo le sue critiche alla presidenza Trump dopo il caso George Floyd. Ma questa volta fa notizie per un regalo davvero speciale ad una fan: le pagherà gli studi all’università permettendole di coronare il suo sogno.

Tutto è partito dall’appello di Vitoria Mario, giovane studentessa londinese che voleva frequentare un corso di matematica all’Università di Warwick. Era arrivata in Gran Bretagna 4 anni fa dal Portogallo, ma nonostante i suoi sforzi, non aveva nessun possibilità di pagare la retta dell’ateneo. Così ha deciso di sfruttare il web e lanciare un appello: “Mi chiamo Vitoria e sono una 18enne nera con un sogno. Mi è stato offerto un posto presso l’Università di Warwick per studiare matematica, ma non posso permettermelo”.

Lo ha scritto su GoFundMe, una delle piattaforme di crowfunding più famosa al mondo. Sperava che qualcuno le potesse dare una mano, non pensava che potesse arrivare da una delle donne di spettacolo più ricche al mondo. Taylor Swift infatti ha deciso di contribuire con oltre 23mila sterline (circa 25mila euro). Per lei, che ha un patrimonio stimato in 165 milioni di dollari a 31 anni, nulla. Ma il gesto è stato bellissimo.

Taylor Swift does it again! 👏👏👏 She just donated exactly £23,373 to put this university student exactly at her fundraising goal: https://t.co/u3eQexFYzC pic.twitter.com/GutunJXAkW — GoFundMe (@gofundme) August 20, 2020

Taylor Swift commossa dal messaggio della studentessa che cercava soldi

Taylor è rimasta favorevolmente colpita dalla passione con cui la ragazza ha spiegato il senso della raccolta. Aveva raccontato che quella poteva diventare un’opportunità importante per lei e la sua famiglia. Ma era anche uno stimolo per persone che potevano trovarsi nella sua stessa situazione. In tutto le servivano circa 45 mila euro e grazie alla donazione della Swift ha centrato l’obiettivo.

Come riporta la Bbc, la cantante ha scritto un messaggio per confermare la sua donazione direttamente sulla pagina di Go Fundme creata da Vitoria. E ha motivato così il regalo: “Mi sono imbattuta online nella tua raccolta fondi. La tua determinazione nel realizzare i tuoi sogni mi ha così ispirata che ho deciso di aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. Buona fortuna per tutto ciò che farai! Con affetto, Taylor”.

Con quei soldi la ragazza pagherà l’alloggio, i libri, un pc e tutto quello che le servirà per andare avanti all’università. Finora ha sempre ottenuto il massimo dei voti ma adesso avrà anche un motivo in più per fare bene.