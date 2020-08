Continuano i playoffs NBA, con la vittoria dei Toronto Raptors e dei Boston Celtics che si portano sul 3-0. Serie sul 2-1 per i LA Clippers e gli Utah Jazz.

Ad Orlando, Florida, continua la stagione NBA, con i playoffs che stanno entrando nel vivo. Infatti abbiamo già le prime serie pronte ad indirizzarsi verso una squadra. E’ il caso dei Toronto Raptors e dei Boston Celtics, che hanno portato la serie sul 3-0. Spezzano l’equilibrio, invece, Los Angeles Clippers e Utah Jazz, che vincono Gara 3 e portano la serie sul 2-1. Andiamo quindi a vedere i protagonisti dei quattro match della notte.

Mai mettere in discussione i campioni in carica dei Toronto Raptors. La compagine canadese, infatti, sta zittendo tutti gli scettici, conquistando anche Gara 3 contro i Brooklyn Nets. Grande protagonista dell’incontro è Serge Ibaka. Il lungo congolese, infatti, ha messo a referto 23 punti e 13 rimbalzi, portando Toronto ad un passo dalla semifinale di Eastern Conference.

Vittoria schiacciante anche per gli Utah Jazz contro i Denver Nuggets. La franchigia di Salt Lake City, sin dall’inizio del match ha messo la testa avanti. Una grande prestazione corale nella quale spicca il mega dominio sotto canestro di Rudy Gobert. il centro francese mette a referto 24 punti e 14 rimbalzi, dominando il pitturato. Ottimo anche Mike Conley, che con i suoi 27 punti contribuisce alla vittoria dei suoi.

NBA Playoffs: Boston Celtics ad un passo dalle semifinali, i LA Clippers spezzano l’equilibrio

Continuano a vincere anche i Boston Celtics che stanno letteralmente dominando la serie contro i Philadelphia 76ers. La franchigia della Pennsylvania sembra non riuscire a trovare la soluzione contro Kemba Walker e compagni. Infatti proprio il playmaker ex Hornets, nella notte si è reso protagonista di una prestazione da 24 punti. Ai 76ers non basta invece un Joel Embiid da 30 punti e 7 rimbalzi.

Chiude la serata di playoffs NBA, la vittoria dei Los Angeles Clippers sui Dallas Mavericks. Dopo il passo falso di Gara 2, i Clippers finalmente sembrano convincere e guidati dal solito Kawhi Leonard, da 36 punti 9 rimbalzi e 8 assist, spezzano l’equilibrio della serie. Ai texani, invece, non bastano i 34 punti con 13 rimbalzi del lungo lettone Kristaps Porzingis per evitare la sconfitta.

