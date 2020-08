Napoli, incidente dall’epilogo tragico quello che si è verificato a Sant’Antimo: pirati della strada travolgono una donna e non si fermano a prestare soccorso.

A Sant’Antimo, comune di Napoli, uno scooter, con sopra due persone, ha travolto e ucciso una signora di 69 anni. Come riporta Repubblica, il tragico evento si è verificato a Via Marconi, dove la donna stava passeggiando sul ciglio della strada. La vicenda, già molto grave di per sé, si è aggravata dal momento che le due persone sullo scooter non si sono fermate per prestare soccorso alla donna. Immediato l’arrivo dei Carabinieri sul posto. La donna, da quanto si apprende, è arrivata all’ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni gravi. Lì è morta a causa delle lesioni.

A prender parola su quanto accaduto a Sant’Antimo è stato Francesco Greco, Procuratore Capo di Napoli Nord, il quale ha fatto sapere che le indagini sono già partite e i Carabinieri sono alla ricerca dei due pirati della strada.

Napoli: travolgono e uccidono una donna in strada: scappati i due pirati della strada

Il principale strumento di verifica, utilizzato per le indagini è la videocamera stradale che ha ripreso l’evento. Come riporta Repubblica, infatti, oltre alle testimonianze dei passanti, l’attenta visualizzazione dei filmati delle telecamere aiuteranno a scoprire chi sono i due pirati della strada in sella allo scooter.

Il Procuratore Capo di Napoli Nord, ha fatto inoltre sapere che, in base alla loro esperienza, si può affermare che, solitamente, i pirati della strada riescono quasi sempre ad identificarli. In molti casi, sono i pirati stessi che tornano sui loro passi e ammettono le colpe. Inoltre, gli agenti fanno sapere che, tra i primi accertamenti che verranno effettuati, ci sarà il controllo del telefonino, dal momento che i cellulari rappresentano una delle maggiori cause di incidenti stradali.

