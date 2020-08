MotoGP: Pol Espargaro in pole nel GP di Stiria, Valentino Rossi è caduto alla fine del Q1 non riuscendo a passare il turno e partirà solo quindicesimo

La pole nel GP di Stiria, seconda tappa di fila al Red Bull Ring va a Pol Espargaro. Lo spagnolo della KTM che la prossima stagione sarà compagno di squadra di Marc Marquez in Honda HRC ha battuto di 22 millesimi la Honda di Nakagami, con Johann Zarco terzo. Il francese però domani partirà dalla pit lane dopo la punizione inflitta dai commissari per l’incidente con Morbidelli.

Ad aprire la seconda fila, la Suzuki di Joan Mir che ha preceduto la Ducati Pramac di Miller e la Yamaha di Maverick Vinales (in pole sette giorni fa). Terza fila per Rins, Oliveira e Andrea Dovizioso, per il quale ripetere la vittoria di domenica scorsa sembra complicato. Peggio ha fatto il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, decimo affiancato dal compagno di team Franco Morbidelli e da Danilo Petrucci.

Sarà una domenica difficile invece per Valentino Rossi. Sei giorni fa il pesarese, era scattato dalla casella numero 12 facendo grossa fatica nelle Qualifiche ma oggi è andaa pure peggio. Fuori dalla Q2 senza riuscire mai i migliorarsi nelle tre sessioni di Libere, il pesarese è caduto semnza conseguenze nell’ultimo giro lanciato della Q1. Così domani alle 14, al via del GP di Stiria, partirà soltanto quindicesimo e quindi la rincorsa al podio diventa complicata. Il passo gara però fa ben sperare.

Dovizioso, la trattativa con la KTM è tramontata ma restano altre piste buone

GP di Stiria, Andrea Dovizioso è a caccia del bis su una pista che gli ha sempre portato bene, per rilanciarsi nella corsa al titolo piloti. Il forlivese è concentrato soltanto sulla pista e su quello che potrà fare da qui a fine stagione con la sua Ducati. Ma aspetta anche notizie positive sul suo futuro anche perché, di fatto, al momento diventerà un disoccupato di lusso.

Il suo manager, Simone Battistella, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ha confermati che durante il lockdown c’è stata una trattativa con KTM, arenatasi però sulla proposta economica: “Forse avremmo potuto essere più flessibili sia noi che loro, ma nessuno sapeva realmente se quest’anno avremmo ripreso. Per questo non abbiamo trovato un accordo. Succede”. Battistella ha aghiunto che adesso lui e il forlivese valuteranno tutte le proposte e i progetti prima di prendere una decisione, ma non hanno in mano nuilla. Aprilia comunque può essere una soluzione valida.