Morto in ospedale è stato ritrovato coperto di formiche. Una situazione molto dura, che ha spinto i familiari del deceduto a denunciare quanto accaduto.

Perdere un parente è sempre qualcosa di davvero molto duro. Ogni anno tante famiglie perdono delle persone care e devono affrontare il dramma della morte, della perdita, dell’addio. Non tutti riescono sempre a superare un trauma del genere, serve tempo, pazienza e la forza di rialzarsi. Di certo il dolore è immenso e bisogna comprendere i familiari in un momento così delicato come quello della morte di un caro. Tuttavia, certe volte, qualcosa può andare storto e la morta può portare ulteriore delusione e sofferenza alla famiglia. E’ quello che è successo ad una famiglia di Palermo. In seguito al decesso di un caro, la famiglia è andato a trovarlo all’ospedale dove era ricoverato. E qui ha trovato una situazione molto dura da fronteggiare.

Morto in ospedale, cadavere ricoperto di formiche: “Inconcepibile!”

La famiglia ha rivelata che il corpo del loro caro era ricoperto da formiche. Gli insetti sciamavano senza problemi sulle lenzuola, attraversando senza troppi problemi l’intero cadavere. Immediatamente la famiglia ha collezionato delle immagini e ha denunciato l’accaduto alle autorità. Subito però la famiglia ha voluto precisare che “Il locale è pulito, la stanza è ok”. Pertanto, a differenza di alcuni casi dell’anno scorso. “Gli insetti probabilmente erano già nelle lenzuola usate per avvolgere la salma”. Immediatamente è arrivata la risposta dell’ospedale Cervello di Palermo, che ha difeso il suo operato. “L’azienda si scusa con i parenti per lo spiacevole fatto”, si legge in un breve comunicato in cui si afferma anche che gli operatori si sono attivati immediatamente per sanare la situazione.

