Il governatore Nello Musumeci ha dichiarato che in Sicilia la questione migranti è ormai ingestibile, e a breve farà sgomberare hotspot e centri d’accoglienza.

Il Presidente della regione Sicilia Nello Musumeci ha deciso di chiudere tutti gli spazi dell’isola destinati all’accoglienza dei migranti. Una sceltamolto forte, che rende ancora più carica di tensione una situazione che sta oggettivamente diventando ingestibile. E l’annuncio si accoda alla lettera aperta scritta qualche giorno fa dal sindaco di Lampedusa Martello al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Se già qualche settimana prima Martello aveva chiesto al governo di proclamare lo stato di emergenza, i toni sono diventati stavolta molto più accessi, con il sindaco che ha avvertito il premier che l’isola e i lampedusani hanno ormai raggiunto il limite massimo di sopportazione.

Musumeci: “Tra poche ore ordinanza anti-sbarchi”

E adesso arriva anche la drastica presa di posizione di Musumeci che ha dichiarato che “la Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa”.

Musumeci: “Sui migranti l’Europa fa finta di niente”

Il governatore siciliano ha poi aggiunto che quella che definisce senza mezzi termini un’invasione, sta inoltre avvenendo in aperta violazione alle regole nazionali ed europee a riguardo. Musumeci ha infatti affermato che “l’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso -malgrado i nostri appelli – di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. C’è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione”.

