Un oggetto più unico che raro: gli occhiali indossati dal Mahatma Gandhi, quasi un secolo fa, sono stati venduti all’asta a Londra per una cifra da capogiro.

Un paio di occhiali può costare un patrimonio? Se li ha indossati il Mahatma Gandhi, allora si. Il preziosissimo oggetto, è stato infatti battuto all’asta, come riporta Skytg24, per la spropositata cifra di 260 mila sterline, corrispondenti a poco meno di 290 mila euro. A mettere all’asta gli occhiali di Gandhi è stata la casa East Bristol Auction di Londra, che, con grande sorpresa, se li è ritrovati nella cassetta delle lettere.

La East Bristol Auction stessa ha fatto sapere che, circa quattro settimane fa, quegli occhiali sono stati trovati all’interno della cassetta. A lasciarli lì è stato “un gentiluomo il cui zio li aveva ricevuti dallo stesso Gandhi”.

Gandhi: la base d’asta per la vendita dei suoi occhiali

Come riporta Skytg24, la base d’asta, per la vendita del prezioso oggetto appartenuto al Mahatma, era di 15 mila sterline. Stiamo per l’appunto parlando di una cifra “irrisoria” rispetto alla cifra effettiva di vendita.

Il particolare caso degli occhiali indossati dal Mahatma, va a rispecchiare la grande generosità che caratterizzava la sua figura. L’eroe della cosiddetta “non-violenza” era infatti solito donare oggetti di sua proprietà a chi ne aveva bisogno. Così è stato per gli occhiali poi venduti all’asta. Questi occhiali, sono stati infatti donati dal Mahatma allo zio del venditore che, come ricorda Skytg24, lavorava alla British Petroleum, in Sudafrica, tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso.

