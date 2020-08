Dj Morta, il giallo di Caronia: scattano le indagini tecniche nella zona del ritrovamento dei corpi di Viviana e del piccolo Gioele

Il giallo di Caronia continua a tenere banco nelle pagine di cronaca nera italiana. Dopo il mistero della sparizione del piccolo Gioele, il ritrovamento del corpo poco distante da quello della madre, ha aperto un’altra pagina di questa macabra storia. Alcune teorie degli inquirenti vedrebbero la morte di Viviana Parisi ascrivibile ad una crisi depressiva duratura, ma resta da capire il motivo della scomparsa del figlioletto di 4 anni. Gioele Mondello, era poco distante dalla madre ma potrebbe essere stato trascinato in mezzo alla campagna da un gruppo di animali. Una serie di interrogativi a cui cercheranno di rispondere un’equipe di esperti, nominati dalla Procura di Patti, che effettueranno delle indagini tecniche nelle campagne di Caronia, proprio a partire da oggi.

Dj Morta, il giallo di Caronia: scattano le indagini tecniche nella zona

Il legale del marito di Viviana, l’avvocato Pietro Venuti, ha spiegato: “Si cercherà di capire se il corpo di Gioele sia stato portato lontano dal traliccio dove era la madre da un gruppo di animali selvatici. Verranno effettuate delle indagini per vedere se ci sono delle tane nei dintorni. Noi pensiamo che Giole e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti“.

Poi prosegue: “Magari la madre aveva perso Giole ed è salita sul pilone per tentare di avvistarlo, cadendo poi accidentalmente. Nel frattempo il bimbo forse è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali. Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda“.

Degli interrogativi che continuano a tenere tutti con il fiato sospeso.

