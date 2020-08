Calciomercato Juventus, Benzema è un obiettivo che la squadra bianconera sta iniziando a considerare sempre di più ma c’è un intrigo di mercato con l’Inter.

La Juventus potrebbe andare in contro a grandissimi cambiamenti per la prossima stagione. Il club torinese, infatti, potrebbe andare in contro a cessioni importanti per rientrare delle spese e finanziare il futuro del club. Ci sono dei giocatori che potrebbero essere sacrificati, su tutti l’argentino Gonzalo Higuain. L’attaccante ex Napoli e Chelsea, infatti, ha uno stipendio molto alto e non sembra più nei piani della dirigenza trattenerlo. Preso per indebolire la squadra napoletana e poi trattenuto per convincere Sarri a firmare e ad esprimere il suo gioco con un interprete veterano della sua visione, ora il Pipita sembra di troppo. La sua potrebbe essere una cessione importante, volta a cambiare il volto della squadra e a finanziare il calciomercato incombente, che potrebbe regalare sorprese.

Calciomercato Juventus, Benzema piace: dipende dall’Inter

Secondo le ultime notizie che arrivano da Don Balon, il Real Madrid starebbe pianificando un colpo importante. Per infiammare di nuovo una città e una tifoseria che da troppo tempo non sta vincendo come vorrebbe e nel modo in cui vorrebbe, potrebbe essere necessario un bomber di razza. E pare che l’identikit che piace enon poco alla dirigenza dei blancos porti il nome di Romelu Lukaku. Il centravanti belga dell’Inter ha mostrato di cosa è capace, confermandosi un ottimo attaccante anche in Serie A. Se il Real Madrid riuscirà a comprare Romelu Lukaku, allora potrebbe anche decidere di liberare Benzema, che di certo non accetterà il ruolo da comprimario dopo tutti gli anni giocati da giocatore chiave con la maglia dei Blancos sulle spalle.

