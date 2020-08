E’ vicino alla fine l’avventura di Antonio Conte all’Inter, una notizia che infiamma il calciomercato. L’indiziato principale per sostituirlo è Max Allegri.

E’ finita con un’amara sconfitta in Europa League la stagione dell’Inter, con i nerazzurri che adesso pensano al calciomercato per migliorare una rosa già competitiva. Seppur sulla carta la rosa nerazzurra era tra le migliori del campionato, la stagione interista può essere comunque considerata fallimentare.

L’arrivo in estate di un mister affermato come Antonio Conte, aveva infiammato la tifoseria nerazzurra, eppure l’amore tra l’allenatore leccese e la dirigenza interista non è mai esploso. Dopo un inizio spumeggiante, Conte ha iniziato a scontrarsi con la dirigenza dopo le prime sconfitte. Una prima rottura è arrivata con l’uscita dai gironi di Champions League, con l’allenatore che ha accusato la dirigenza di non avere una rosa competitiva.

Ma il tempo non ha ricucito le distanze. Infatti, prima l’uscita dalla Coppa Italia, poi il secondo posto in campionato ed infine la sconfitta in finale di Europa League hanno definito la fine del rapporto tra le due parti. Andiamo quindi a vedere il principale indiziato a sedere sulla panchina nerazzurra la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Conte al capolinea: primi contatti con Allegri

Finita la stagione, si infiamma il calciomercato Inter. Il miglioramento della rosa partirà con la ricerca di un nuovo allenatore. Conte sembra sempre più distante, infatti alla fine della finale di Europa League, il tecnico ha affermato: “Si continuerà con o senza di me“. Parole che sanno d’addio, specialmente dopo la travagliata stagione contraddistinta dai continui scontri con la dirigenza.

Il tecnico, durante l’intervista post-partita ha continuato affermando che nonostante tutto è stata un’esperienza bellissima, ringraziando società, Marotta e Ausilio per l’opportunità data. Conte però ha ricordato che ci sono state alcune situazioni che non gli sono piaciute durante l’anno. Infine il mister leccese ha ricordato che penserà anche alla famiglia nella sua prossima scelta, affermando che il calcio non è una priorità.

Ancora una volta potrebbe essere Massimiliano Allegri il sostituto del tecnico leccese. Un cambio che avvenne già alla Juventus, quando Conte salutò la Vecchia Signora per iniziare l’avventura inglese al Chelsea. Allegri viene da un anno sabbatico, in cui il tecnico ha deciso per un meritato riposo dopo cinque scudetti consecutivi conquistati alla guida della Juventus. D’altra parte il tecnico livornese è disposto a lanciare la sfida alla sua Juve, che anche quest anno è riuscita a conquistare lo scudetto.

Al di fuori di Allegri, sono pochi i nomi che interessano alla dirigenza interista. Tra i possibili sostituti di Conte c’è la pista Mauricio Pochettino, anche se il tecnico argentino chiede uno stipendio troppo alto. L’altro allenatore di fascia alta disponibile è Maurizio Sarri, fresco scudettato con la Juventus ma che come Conte non ha mai stabilito un rapporto con la propria società.

L.P.

