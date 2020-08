Burioni attacca Boldi. Il noto virologo italiano ha attaccato con forza il famoso attore comico, sostenendo che le sue affermazioni siano molto pericolose.

Il Covid-19 continua a mietere vittime e i contagi ogni giorno aumentano a dismisura. Nella giornata di oggi tantissimi nuovi contagi sono stati registrati dalle autorità e altre persone hanno perso la vita a causa della malattia di Wuhan. Una situazione che ha messo in ginocchio il mondo e che ora sta tornando con forza di nuovo in Italia. Le persone sono andate in vacanza, spesso ignorando totalmente le norme relative al Covid-19, alla prevenzione, al distanziamento sociale ecc. E in molti non fanno altro che sostenere che l’intera situazione sia un complotto, un modo da parte di “potenti” che vogliono controllare le masse e “tenerci la bocca chiusa con le mascherine“. E’ la posizione di Massimo Boldi, noto attore comico italiano che ha partecipato a tanti cinepanettoni.

LEGGI ANCHE —> Morto in ospedale, cadavere ricoperto di formiche: “Inconcepibile!”

Burioni attacca Boldi: “Bisogna pesare le parole!”

Il comico italiano ha sostenuto, come tanti che stanno diffondendo teorie complottiste, che di fatto il Covid-19 non esiste. Non è una vera minaccia, non è un problema serio e anzi è necessario cercare di ribellarsi. Alle parole di Massimo Boldi ha risposto con forza il virologo Roberto Burioni. L’esperto ha attaccato l’attore comico, sostenendo quanto quello che stesse dicendo fosse particolarmente pericoloso per tutti. “Bisogna pesare le parole”, ha sostenuto Burioni sottolineando il fatto che Boldi sia un personaggio pubblico e quindi possa anche influenzare qualcuno a fare qualcosa. E tra queste cose potrebbe esserci proprio non considerare il Covid-19 per quello che è, ovvero una pandemia che sta colpendo il pianta e che sta mietendo parecchie vittime. Di seguito il post del virologo, che riprendere le parole del comico.

LEGGI ANCHE —> MotoGP: Pol Espargaro in pole nel GP di Stiria, Rossi quindicesimo