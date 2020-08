In Bielorussia, il premier Lukashenko ha deciso di sospendere le attività produttive in tutte le aziende dove il personale ha deciso di scioperare per protestare contro il governo.

Il Presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha annunciato la sospensione delle attività produttive in tutte le aziende in cui i lavoratori hanno deciso di scioperare per protestare contro il governo. È stato lo stesso premier a dichiararlo durante un raduno che si è tenuto a Grodno, in cui ha affermato che “se qualcuno non vuole lavorare, non forziamolo. Il paese sopravviverà. Ma se un’impresa non funziona, lunedì metteremo il lucchetto ai cancelli, la gente si calmerà e decideremo chi invitare in questa impresa”. Una decisione molto forte, che rischia però di continuare ad alimentare le tensioni nel paese. Le elezioni che lo hanno visto riconfermato alla guida del paese, hanno infatti dato inizio a una serie di manifestazioni che stanno mettendo in difficoltà il premier. Anche perchè hanno fatto molto discutere alcuni episodi di violenza della polizia sui manifestanti, duramente condannati dall’Unione Europea.

La Ue ha infatti tenuto dei vertici straordinari per stabilire se applicare delle sanzioni al paese per violazione dei diritti umani. Intanto, i leader europei hanno deciso di non riconoscere il risultato delle elezioni nel paese, delegittimando di fatto Lukashenko. Una decisione che ha fatto infuriare il premier bielorusso, che ormai da giorni accusa l’Occidente di star finanziando le proteste e i disordini nel paese.

Lukashenko: ” Finanziamenti Occidente non tracciabili”

Nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza, Lukashenko ha infatti affermato che “i Paesi occidentali, direttamente, senza nasconderlo, annunciano apertamente la raccolta di fondi e il loro reindirizzamento verso la Bielorussia, lo vediamo”. Il premier ha poi spiegato che dimostrare questa sua accusa non sarà semplice, in quanto ha raccontato che questi presunti finanziamenti per incoraggiare i manifestanti e destabilizzare il suo governo, sono avvenuti tramite pagamento in contanti e dunque non risultano tracciabile. Ma ha in seguito aggiunto che farò tutto quello che è in suo potere per dimostrare il coinvolgimento dell’Occidente sulla questione.

