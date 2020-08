Abbassa la mascherina in modo scherzoso ma tutti quelli che erano con lui non la prendono bene: cacciato dalla barca.

Il Covid-19 è una cosa seria, serissima, che non tutti sembrano voler comprendere. La situazione è davvero molto grave, in tutto il mondo tante persone stanno perdendo la vita. Eppure per qualcuno la questione non è affatto seria, non abbastanza almeno da essere seri in materia di prevenzione e di protezione per se stessi e per gli altri. Mentre qualcuno continua a sostenere che il Covid-19 non esista e che la situazione sia tutto un complotto da parte di una forza interplanetaria superiore e maligna, le cose si mettono davvero male. In italia ci sono stati nelle ultime 24 ore un numero incredibili di nuovi contagi, che sta spingendo le autorità a riflettere e anche con attenzione ai prossimi passi da compiere e soprattutto alle persone del Paese.

Abbassa la mascherina per scherzo, viene cacciato dalla barca

L’uomo in questione era a Venezia all’imbarcadero di San Zaccaria. Un ragazzo, probabilmente straniero e tedesco, è stato visto mentre irride i marinai e tutte le guardie all’interno del vaporetto che sta per attraccare. Questa ha scatenato ovviamente la furia di tutti i presenti. Quando il vaporetto è attraccato, il ragazzo ha fatto ovviamente per salire, ma è stato allontanato. E per poco non ci scappava anche una mega rissa, con tante persone che avrebbero voluto malmenarlo non solo per la sua cattiva educazione, ma anche per la pericolosità che il suo scherno rappresentava dato che si abbassava continuamente la maschera. Con questo comportamento, infatti, potrebbe rischiare di essere un veicolo del virus e quindi mettere tutti in pericolo. Come al solito è necessario rispettare le norme imposte dal governo e le linee guida dell’OMS.

