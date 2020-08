Continua a tenere banco il caso Viviana Parisi e Gioele. Per gli inquirenti la donna già aveva tentato il suicidio, ma il marito la pensa diversamente.

Continuano le indagini sul caso che ha scosso l’estate italiana, la morte dell’ex Dj Viviana Parisi e del figlio di appena 4 anni, Gioele. Gli inquirenti, infatti, stanno tracciando un preciso profilo psicologico della madre del bambino, che già lo scorso giugno aveva tentato il suicidio. Secondo la pista tracciata dagli inquirenti, il 3 agosto Viviana voleva riprovarci, portando con sè il piccolo Gioele.

Al marito, Daniele Mondello, la donna aveva detto di essere diretta verso Milazzo, per acquistare delle scarpe per il bambino. Invece la destinazione di Viviana non era altro che un viadotto tra Messina e Palermo, il più lontano possibile, solamente per buttarsi giù insieme al piccolo Gioele, di appena 4 anni. Viviana aveva studiato il suo suicidio nel dettaglio, lasciando addirittura il telefono a casa per evitare di essere localizzata. Ma poi un imprevisto ha colpito la donna, l’incidente autostradale che le ha fatto cambiare i piani.

Caso Viviana Parisi e Gioele: le crisi mistiche della donna documentate da un ospedale

A favorire il tragico epilogo che ha portato alla morte di Viviana e Gioele, erano proprio le crisi mistiche della donna, che da tempo soffriva di paranoia. A documentare lo stato di salute di Viviana Parisi, ci pensano proprio delle cartelle cliniche dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Grotto.

Infatti l’ospedale aveva rilasciato due attestati che confermano il suo precario stato di salute mentale, il primo lo scorso 17 marzo, mentre il secondo a fine giugno, in concomitanza al suo tentativo di suicidio. La donna era solita portare con sè quei documenti, nel cruscotto della sua Opel Corsa.

Con molte probabilità, dopo l’incidente autostradale del 3 agosto, la donna è iniziata a fuggire, confusa ed in preda al panico. A testimoniare la fuga della donna, ci hanno pensato due testimoni milanesi che hanno assistito all’incidente. Una volta fuggita nel bosco circostante, Viviana avrebbe poi tolto la vita al piccolo Gioele. Adesso toccherà all’autopsia decidere le cause della morte del bambino, con molte probabilità avvenuta causa strangolamento.

Intanto il marito di Viviana, Daniele Mondello, continua a difendere sua moglie. Infatti sul proprio profilo Facebook, Mondello afferma l’innocenza della moglie, lanciando poi un polverone sulle modalità di ricerca.

