Continua la corsa a Usa 2020, con Joe Biden che accetta la nomination dei Dem. Per l’ex vice di Obama c’è bisogno di uscire dalle “tenebre”.

Entra nel vivo la corsa a Usa 2020, con il candidato dei democratici Joe Biden che nella giornata di ieri ha accettato la nomination. Per l’ex vice di Barack Obama è il momento di uscre dalla crisi. Nel suo discorso, Biden è stato iper-critico nei confronti dell’operato di Donald Trump. Infatti il candidato dei dem ha affermato che bisogna uscire dalla stagione delle tenebre in cui il tycoon ha ammantato l’America.

Ma non solo, Biden è poi passato all’attacco, ricordando ai cittadini che non si possono dare altri quattro anni ad un presidente che non si assume le proprie responsabilità. Adesso per il nuovo candidato alla Casa Bianca, sono in gioco l’anima del Paese, la moralita’, la scienza e la democrazia.

Un discorso senza una sbavatura quello di Biden, che colpisce l’intero paese e soprattutto non fallisce quello che potrebbe essere il colpo decisivo nei confronti di Donald Trump. Negli ultimi mesi le lotte per la giustizia sociale, ma soprattutto una pessima gestione della situazione Coronavirus, ha indebolito il tycoon, che sembra continuare a perdere terreno nei confronti dell’esponente dei democratici.

USA, Biden il sogno Casa Bianca è più vicino: una corsa lunga 33 anni

Le elezioni di Usa 2020 sono sempre più vicine e Biden vede finalmente da vicino quel sogno cullato per 33 anni. Infatti in quasi mezzo secolo di carriera politica, Biden ha cercato di insediarsi alla Casa Bianca per la prima volta nel 1987. Il discorso della giornata di ieri è stata la ciliegina sulla torta nella rincorsa di Biden alla White House, dopo una carriera politica ricca di successi, iniziata quando fu eletto senatore del Delaware ad appena 29 anni.

Dopo ben 36 anni da senatore dello stato americano, Biden si insedia per la prima volta alla Casa Bianca come vice di Barack Obama e ci resterà per ben due mandati. Proprio l’esperienza da vice del primo presidente afroamericano della storia degli Usa, gli ha permesso di parlare con grande naturalezza al popolo americano.

Come detto un discorso diretto e pungente, con vari attacchi al tycoon senza mai fare il suo nome. Infatti Biden ha sottolineato quattro crisi storiche avvenute sotto la presidenza di Trump, ossia: la pandemia, la crisi economica che ne è derivata, l’ingiustizia razziale ed il cambiamento climatico. Fermo e deciso, Biden ha poi stimolato la speranza del popolo americano, promettendo di essere il traghettatore che farà uscire gli Usa dalle tenebre dopo quattro anni di presidenza Trump. Il sogno di Biden, così, è sempre più vicino con delle elezioni che con molte probabilità avranno un risultato scontato.

L.P.

