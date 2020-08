Tutto pronto per la finale di Europa League tra Siviglia e Inter. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta Tv e streaming.

Manca poco alla finale di Europa League tra Siviglia ed Inter. I nerazzurri sono pronti a lottare per un trofeo europeo per la prima volta dopo ben 10 anni. In casa Inter, infatti, l’ultimo trofeo continentale arrivò nella stagione 2009-10, con la conquista della Champions League. Mentre l’ultima Europa League i nerazzurri la conquistarono nel 1998, quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa.

Dall’altra parte invece troviamo gli spagnoli del Siviglia, i veri e propri padroni di questa competizione. Infatti la squadra dell’Andalusa ha conquistato la seconda coppa europea per ben cinque volte, di cui tre negli ultimi sei anni. Andiamo quindi a vedere dove seguire, in televisione e streaming, la prima finale europea della stagione.

Siviglia-Inter, dove seguire la partita: Sky o Tv8?

I tifosi nerazzurri potranno tirare un sospiro di sollievo, visto che la finale di Europa League sarà trasmessa sia in chiaro su Tv8, che in pay-per-view su Sky. Infatti a partire dalle 21 il match sarà trasmesso anche sul canale in chiaro di Sky, Mentre invece dal decoder sarà possibile vedere il match su tre canali: Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Sport Football (canali 201, 203, 251).

Per tutti gli abbonati Sky che non potrano seguire al match da casa, sarà possibile seguire il match gratuitamente su SkyGo, piattaforma streaming della pay-tv. Per entrare basterà inserire le proprie credenziali. Il servizio inoltre è disponibile su tutti i device mobili: smartphone, tablet e laptop.

Da quest anno, Sky offre il proprio pacchetto calcio anche sulla piattaforma streaming affiliata Now Tv, disponibile non solo per i dispositivi mobili, ma anche per le smart tv, attraverso Google Chromecast e Amazon Fire. Per tutti i nuovi abbonati sarà possibile usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta terminato il mese, l’utente deciderà se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese.

Inoltre per chi non potrà seguire alla partita in chiaro, Tv8 trasmetterà il match anche sul proprio sito internet. Basterà cercare Tv8 sulla barra di ricerca, cliccare sul primo risultato e aprire il player streaming del canale.

