La portavoce di Navalny, ha fatto sapere che l’ospedale in cui si trova l’oppositore russo è inadeguato: la risposta dei medici spiazza Kira Iarmych.

L’oppositore russo Alexei Navalny si trova in terapia intensiva nell’ospedale di Omsk, in Siberia, per sospetto avvelenamento. Come riporta Tgcom24, però, la portavoce dell’oppositore, Kira Iarmych, ha lanciato un forte messaggio su Twitter, nel quale dichiara che l’ospedale presso cui Navalny si trova sarebbe inadeguato e sarebbe “fatalmente pericoloso lasciarlo nell’ospedale non attrezzato di Omsk“.

Russia: vietato trasferimento di Navalny

Eppure, i medici russi hanno fatto sapere che, almeno al momento, il trasferimento in un altro ospedale all’estero non avverrà, a causa dello stato di salute “instabile” di Navalny. Secondo la portavoce, questa decisione “minaccia la sua vita”.

Come riporta Tgcom24, il medico che si trova a capo della struttura presso cui Navalny è ricoverato ha annunciato che l’oppositore russo non è trasportabile a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Coronavirus, la situazione in Russia

Nel frattempo, continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in tutto il mondo. In base ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, la Russia è il quarto Paese al mondo per numero di contagi. Il Paese conta ad oggi, un totale di 939.833 contagiati e il totale dei decessi ha raggiunto quota 16.058. Il primo Paese al mondo, per numero di contagi, continua ad essere l’America di Trump: gli Usa contano ad oggi 5-575.323 contagiati. Il numero dei decessi negli States è di 174.283. Il secondo Paese, per numero di contagi, è invece il Brasile, che conta un totale di 3.501.975 contagiati. I morti in Brasile sono invece 112.304. Il Paese che invece precede la Russia è l’India, che conta 2.905.825 contagi e un numero di decessi nettamente più basso rispetto agli Usa e al Brasile: 54.849.

