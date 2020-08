Maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma, che confisca beni da 11 milioni di euro. Nel mirino i reati di truffa e riciclaggio.

Mattina movimentata a Roma, dove i Militari della Guardia di Finanza hanno messo a segno una maxi operazione. Infatti i finanzieri hanno eseguito una confisca del patrimonio del valore di circa 11 milioni di euro. I beni sono riconducibili ad una famiglia di origini calabresi, già indagata per plurimi reati.

Ad emettere il provvedimento che ha fatto scattare l’operazione della Guardia di Finanza, ci ha pensato la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Capitolino. Così dopo l’ordinanza del Tribunale, i finanzieri hanno sequestrato beni in mobili ed immobili riconducibili a Francesco Mercuri (capofamiglia), Carmela Fazzari (Moglie) e dei figli Giuseppe e Angelo condannati negli anni ’80 per diversi reati come furto, contrabbando, truffa, riciclaggio, ricettazione ed altri reati.

Roma, l’operazione della Guardia di Finanza: confiscati bene ad una famiglia di origine calabrese

Dopo approfonditi accertamenti economici-patrimoniali, la Guardia di Finanza della compagnia di Frascati non ha solamente rilevato la pericolosità dei propositi. Infatti i finanzieri hanno anche rilevato una sproporzione tra i modesti redditi dichiarati al fisco ed i cespiti posseduti.

Inoltre i pregiudicati erano soliti frequentare i locali più esclusivi della Capitale oltre che rinomate località marittime che venivano raggiunte a bordo di una lussuosa barca, confiscata anch’essa dai Militari della Guardia di Finanza. Oltre alla barca, i finanzieri hanno sequestrato anche proprietà come ville, appartamenti e terreni, ben 60 autovetture, conti correnti, il patrimonio intero delle società ed un noto locale in zona Tiburtina.

Sequestrati anche 100mila euro in contanti appartenenti ad Angelo Mercuri. L’uomo, infatti, non è stato in grado di giustificare la provenienza dei soldi ritrovati dai finanzieri. Inoltre i finanzieri hanno imposto l’obbligo di soggiorno per 2 anni per uno dei membri della famiglia.

L.P.

