Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, è tornato a parlare della riapertura delle scuole, dopo esser stato accusato di voler rimandare aperture e votazioni.

Il consigliere del ministro della Salute è tornato a dar voce alla delicata situazione scolastica. Come riporta Skytg24, Ricciardi ha detto che quanto accaduto nei giorni scorsi, è un classico caso di “infodemia”, dal momento che egli ha detto tutto il contrario di quanto è stato poi riportato.

Nei giorni scorsi, infatti, Ricciardi è stato accusato di voler rimandare le votazioni del 20 e 21 settembre, che, come di consueto, si svolgeranno nelle scuole. A questa accusa si è aggiunta poi quella di voler posticipare anche il rientro nelle aule.

Coronavirus, Ricciardi parla della riapertura delle scuole

Walter Ricciardi, come riporta Skytg24, torna a ribadire un concetto: “in Italia si possono e si debbono riaprire le scuole e si può votare”. Tutto questo, continua il consigliere, bisogna farlo “in modo che non succeda quello che sta avvenendo in altri Paesi”, con un aumento spropositato dei casi.

Lo stesso consigliere ha poi tuonato sulle false notizie che lo hanno riguardato. Molti siti hanno infatti riportato, secondo quanto sostenuto da egli stesso, tutto il contrario rispetto a quanto effettivamente annunciato. Ricciardi ha infatti sostenuto che, “da siti pirata te lo aspetti, ma non dai grandi media italiani”. Ad ogni modo, il consigliere ha ribadito che, fortunatamente, oggi c’è la possibilità di controllare le false notizie. Infatti, le parole del consigliere si riferivano ad altri Paesi e non all’Italia. Proprio in merito all’Italia, Ricciardi aveva fatto sapere che, in caso di contagio interno alla scuola, si dovrà verificare caso per caso: “in certi [casi] basterà l’isolamento di una classe, in altri servirà la chiusura della scuola”.

