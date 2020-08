Altra notte con l’NBA ed i suoi Playoffs. Vincono ancora i Miami Heat ed i Houston Rockets, pareggiaano la sweiw LA Lakers e Milwaukee Bucks.

Il giovedì della NBA ha visto in campo altre quattro partite di playoffs. I verdetti finali hanno visto l’allungo dei Houston Rockets nella serie, così come per i Miami Heat che vincono nuovamente contro gli Indiana Pacers. Pareggiano la serie le due grandi favorite del torneo, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, che si lasciano alle spalle una brutta Gara 1 e conquistano la vittoria. Andiamo quindi ad analizzare i quattro match della sera.

La prima partita del giovedì ha visto scendere sul parquet del Walt Disney Resort gli Indiana Pacers contro i Miami Heat. Come detto ad avere la meglio ci ha pensato la franchigia della Florida, grazie ai 24 punti di Duncan Robinson. Altra sconfitta per i Pacers a cui non bastano i 17 punti con 8 rimbalzi di Myles Turner.

Vincono ancora anche gli Houston Rockets, che guidati da un James Harden da 21 punti, 5 rimbalzi e 9 assist, riescono ad avere la meglio sugli Oklahoma City Thunder. Per la franchigia dell’Oklahoma, non bastano i 31 punti di un ottimo Shai Gilgeous-Alexander, con i Thunder che adesso sono sotto 2-0 nella serie.

NBA Playoffs, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks si riprendono: è 1-1

Dopo una brutta Gara 1 contro i Portland Trail Blazers, i Los Angeles Lakers reagiscono ed impattano la serie. La difesa losangelina, stavolta riesce ad arginare lo stratosferico Damian Lillard e, guidata dai 31 punti con 11 rimbalzi di Anthony Davis, riescono a portarsi sull’1-1 nella serie.

Tornano alla vittoria anche i Milwaukee Bucks. Infatti come i Lakers, la franchigia del Wisconsin si è fatta sorprendere in Gara 1, con gli Orlando Magic che hanno avuto la meglio. Ma stavolta Giannis Antetokounmpo sfodera una prova da MVP, e con i suoi 28 punti e 20 rimbalzi i Bucks impattano la serie e si portano sull’1-1.

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !