Napoli, nuova maglia della squadra partenopea al centro di tantissime critiche da parte dei fan. I tifosi non hanno affatto apprezzato.

Prima di tutto c’è da fare una premessa importante. Quelle di cui tutti parlano sono delle maglie le cui immagini sono trapelate su internet. Pare che saranno proprio quelle della prossima stagione, ma senza annuncio ufficiale da parte della società di De Laurentiis parliamo soltanto di ipotesi. Un’ipotesi che però non sta piacendo affatto ai tifosi azzurri, che vorrebbero vedere un design parecchio diverso. In particolare a dare molto fastidio ai tifosi è lo sponsor della Lete, che è troppo visibile per la maggioranza degli appassionati. Il logo fa anni ormai è sulla maglietta azzurra, ma il modo in cui è in risalto quest’anno ha fatto storcere il naso. Da questa stagione, infatti, per una norma varata dalla Lega, gli sponsor non potranno più essere sullo sfondo quadrato o rettangolare, ma direttamente sulla maglietta.

Napoli, nuova maglia fa infuriare i fan: parte petizione – FOTO

Proprio per questo la scritta LETE che da anni campeggia sul petto della squadra appare ora in un rosso acceso. Il classico bianco non mette abbastanza in risalto la marca che paga la società per essere sulla divisa ufficiale. I fan sono sul piede di guerra e infatti è partita una vera e propria petizione online per cercare di far cambiare idea al Napoli prima di produrre in massa questo nuovo kit. Sempre più persone stanno firmando questa petizione, vogliosi di cambiare quella che sembrerebbe essere una decisione importante da parte della dirigenza napoletana. Di seguito la fotografia di quelle che dovrebbero essere le prossime magliette del Napoli, con la seconda di un particolare rosa-nero.

