A Montepulciano, in provincia di Siena, è stato arrestato il guru di Montepulciano sotto l’accusa di violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta.

Misure cautelari per l’uomo di 46 anni e la sua compagna che gestivano insieme corsi per ritrovare la propria energia. Tra le accuse anche l’esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta.

Sotto la falsa promessa di aiutare a sviluppare l’energia positiva, il guru manipolava persone fragili e insicure. Persone colpite da gravi lutti o traumi familiari che per ritrovare la quiete interiore facevano dono di tutti i loro risparmi al santone. Inoltre le persone che frequentavano i suoi corsi diventavano oggetti ad uso sessuale.

Il guru arrestato per abuso sessuale

Le accuse fatte ad Andrea Paolini sono: violenza sessuale ed esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta. A Paolini inoltre viene contestato anche l’esercizio abusivo della professione medica, per aver visitato pazienti affetti da gravi patologie senza essere in possesso di alcun titolo.

Fondamentale è stata la testimonianza di una madre che vedendo il comportamento sfuggente e aggressivo di sua figlia ha deciso di indagare. La donna ha scoperto una donazione di 8.000 euro fatta dalla figlia nei confronti dell’associazione. Dopo questa scoperta la signora ha iniziato a esaminare al punto di entrare a far parte di questo gruppo.

Secondo le accuse la coppia propagandava farneticanti teorie nel campo della medicina, della psicoterapia e in generale sui massimi sistemi. Le vittime venivano attirate dal guru con la “falsa” promessa di guarire dal mal di vivere.

Il primo passo era un corso di formazione di 65 ore che costava ai pazienti 1.500 euro. In questa prima sessione Paolini proponeva la sua teoria secondo cui “l’anima è divisa in piccole altre anime che si trovano sia sulla terra che in altri pianeti”.

I suoi obiettivi però erano tutt’altro che curativi. Stando a quanto riferito dalla Procura locale, in un agriturismo a Volterra, pochi giorni fa Paolini ha abusato di una ragazza di fronte a diversi testimoni.

Attraverso la ricostruzione fatta dai carabinieri, Paolini l’avrebbe avvicinata in piscina e trattenuta con la forza sussurrandole che si trattava “di accelerare il percorso evolutivo”.

