Continua ad essere rovente il meteo sull’Italia, mentre ci prepariamo ad assistere all’ultimo grido dell’anticiclone. Temperature alte su tutto il Paese.

Non si ferma il flusso anticiclonico sulla penisola, con il meteo pronto ad essere condizionato ancora una volta proprio dall’anticiclone africano. Aumenta così la pressione atmosferica nel nostro paese. L’alta pressione farà registrare il suo picco nelle prossime 48/72 ore, proponendosi come l’ultima fiammata di questa estate 2020. Durante questi giorni segnati dall’anticiclone, le temperature raggiungeranno valori incredibili, pronti a toccare anche i 42°.

Avremo così un caldo asfissiante pronto a colpire su tutto il Paese, da Nord a Sud, un caldo che per la prima volta raggiungerà anche le Alpi. Sulla catena montuosa, infatti, non avremo precipitazioni, ma un sole pronto a splendere anche a 4000 metri d’altezza. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo venerdì 21 agosto, e dove colpirà maggiormente il caldo anticiclonico.

Meteo, ruggisce l’anticiclone: temperature fino ai 42°

Sarà un venerdì ricco di sole per tutta la penisola, ma non solo. Infatti le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da temperature da capogiro, con il caldo che colpirà nei prossimi giorni il nostro paese. Insomma, una situazione non certo gradevole per chi non è amante del caldo. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sulla penisola italiana e sui suoi tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia l’alta pressione caratterizzerà questo venerdì, con sole su gran parte del settore. Infatti solamente al mattino, qualche annuvolamento coprirà Alpi e Prealpi, ma non ci saranno fenomeni atmosferici. Infatti in giornata il caldo esploderà, portando ad un aumento delle temperature, che oscilleranno tra i 32 ed i 37 gradi.

Situazione analoga, invece, sulle regioni del Centro Italia. Infatti, sulla parte centrale della penisola avremo condizioni anticicloniche, con bel tempo su tutte le regioni. Solamente al pomeriggio troveremo qualche nuvola di troppo sparsa per il settore, ma non sono previsti fenomeni. Le temperature aumenteranno anche qui, con massime dai 33 ai 38 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia esplode l’anticiclone africano. Infatti proprio sulle regioni meridionali il caldo si farà sentire ulteriormente. In giornata troveremo anche qualche annuvolamento sparso, che però non porterà a precipitazioni. Le temperature tornano a salire anche qui, con massime tra i 33 ed i 37 gradi.

L.P.

