Svolta in Libia. Serraj e Saleh hanno annunciato il cessate il fuoco e la smilitarizzazione di Sirte e al-Jufra. Previste a marzo le nuove elezioni

Giornata storica in Libia. Dopo uno dei periodi più bui della storia recente del Paese, poco fa il presidente del governo Fayez al-Serraj ha annunciato, insieme al presidente del Parlamento Aguila Saleh, il cessate il fuoco su tutto il territorio nazionale. A riportarlo è La Repubblica, che spiega anche come a marzo ci saranno le nuove elezioni.

Un primo passo verso la pace. Nello specifico, riferisce il portale Libya Observer, il cessate il fuoco prevede la smilitarizzazione delle aree di Sirte e al-Jufra. Qui, al fine di garantire il massimo della sicurezza, saranno dispiegate tutte le forze dell’ordine di entrambe le compagini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> India, incendio in un impianto idroelettrico: 3 morti e 4 dispersi

Con il cessate il fuoco, la Libia compie il primo passo verso la pace nazionale. Tramite una nota ufficiale, il presidente del governo Fayez al-Serraj ha commentato la decisione presa di comune accordo con Aguila Saleh. “Vogliamo ripristinare la sovranità, espellendo così tutte le forze straniere e i mercenari” si legge nel testo. Inoltre, è stata anche sollecitata la ripresa della produzione di petrolio attraverso la compagnia petrolifera del paese Noc. I proventi, stando all’accordo raggiunto tra Serraj e Saleh, andranno ad un conto esterno.

La missione dell’Onu in Libia (Unsmil) ha immediatamente commentato la decisione presa da parte del presidente libico, accogliendo favorevolmente l’iniziativa presa. Tramite il proprio profilo twitter, si legge: “Siamo soddisfatti delle dichiarazioni sul cessate il fuoco e sull’attivazione del processo politico“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Svezia: senza lockdown è record di morti da 150 anni

Acting SRSG Williams warmly welcomes points of agreement in today’s declarations by PM Serraj and Speaker Aguila, calling for a ceasefire and the resumption of the political process https://t.co/E6UJPFsEfm pic.twitter.com/but5lKw3GX

— UNSMIL (@UNSMILibya) August 21, 2020