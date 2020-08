Dura risposta del Ministro degli Esteri dell’Iran dopo che l’amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha chiesto all’Onu di reintrodurre le sanzioni contro il paese.

Il Ministro degli Esteri di Teheran ha definito “illegittimo e criminale” il tentativo degli Usa di introdurre nuovamente le sanzioni internazionali contro l’Iran. Parole molto forti, arrivate dopo che la Casa Bianca ha ufficialmente presentato la proposta all’Onu. Per gli Stati Uniti infatti, l’Iran ha violato l’accordo sul nucleare firmato nel 2015, e questo è il motivo che ha spinto l’amministrazione guidata da Donald Trump a riproporre queste sanzioni. L’Iran dal canto suo ribadisce però con veemenza che gli Usa non hanno alcun diritto di avanzare questa pretesa, in quanto sono formalmente usciti dall’intesa nel 2018. Per tutti questi motivi, il Ministro degli Esteri iraniani li accusa adesso di “malafede”. Le motivazioni presentate all’Onu per reintrodurre le sanzioni, sarebbero infatti a suo parere una semplice scusa per attaccare nuovamente il paese.

La richiesta Usa arriva dopo la prima intesa sull’accordo Iran-Cina

Di sicuro la situazione non è molto semplice per l’Iran, che ha già visto la sua economia profondamente danneggiata dai precedenti embarghi commerciali inflitti dagli Usa. E chi lo sa che dietro la risoluzione presentata dagli States, non ci sia il timore per l’accordo che la nazione si accinge a firmare con la Cina. Un patto commerciale che nasce innanzitutto per proteggersi dalle ingerenze Usa. In una nota ufficiale pubblicata dal governo, l’Iran sostiene che non si è verificata nessuna violazione dei termini dell’accordo sul nucleare. Il governo ha infatti affermato che sono stati semplicemente sospesi alcuni obblighi, ma che ciò è avvenuto nel rispetto dei trattati firmati. E per l’Iran, la prova inconfutabile di questo risiede nel fatto che gli ispettori internazionali hanno continuato a svolgere normalmente la loro attività nel paese.

