Stando alle ultime indiscrezione, Apple starebbe pensando di utilizzare una batteria più economica per il nuovo iPhone 12. Ecco il motivo

Ancora poche settimane, e Apple rilascerà finalmente il nuovissimo iPhone 12. Attesa spasmodica da parte degli appassionati della ‘mela mangiucchiata’, che non vedono l’ora di scoprire tutte le novità che il colosso di Palo Alto ha pensato per i propri clienti.

Su tutte, la miglioria principale dovrebbe essere la compatibilità col 5G. La tanto discussa nuova connessione super veloce richiede alcune componenti aggiuntive agli smartphone, che si stanno adoperando per installarle su tutti i nuovi modelli. Questa decisione da parte di Apple, però, potrebbe portare a delle conseguenze decisamente spiacevoli. Considerando i costi molto alti legati al 5G, si starebbe pensando ad alcuni modi per non far arrivare il costo del melafonino a cifre esorbitanti. Tra le “vittime”, potrebbe esserci la batteria.

iPhone 12, batteria più economica? L’ipotesi di Apple

Al momento si tratta esclusivamente di un’indiscrezione lanciata dall’analista Ming-chi Kuo ma, se confermata, avrebbe del clamoroso. Una batteria più economica e ancor meno efficiente, per permettere agli iPhone 12 di supportare il 5G e non essere – al tempo stesso – venduti a cifre esorbitanti. Sempre stando a quanto detto da Ming-chi Kuo, si parlerebbe di batterie che costano la metà rispetto a quelle attualmente installate sul melafonino. Una scelta che porterebbe ad un pesante downgrade nell’autonomia del telefonino Apple.

Tra le altre possibili ipotesi per abbassare i costi totali di produzione e vendita, c’è quello di non inserire nella confezione né alimentatori né auricolari. Si tratta di un compromesso molto pesante, ma che i clienti dovranno accettare pur di avere il 5G. La nuova tecnologia a onde millimetriche, infatti, costerà all’azienda di Palo Alto tra i 125 e i 135 dollari per ogni singolo iPhone 12.

