Inter-Siviglia 2-3: highlights, voti, pagelle e tabellino della finale di Europa League. Ennesimo trionfo degli spagnoli, nerazzurri beffati



Inter-Siviglia 2-3: dieci anni senza un trofeo internazionale e sarà ancora così per i nerazzurri ché la finale di Europa League è finita nel modo più amaro.

Appena il tempo di prendere le misure e Inter già avanti. Lukaku sfoggia la sua versione panzer centometrista, fa 40 metri palla al piede ed è abbattuto da Diego Carlos (terzo rigore procurato in tre partite). Poi il belga è freddissimo anche dal dischetto e mette la gara in discesa. Solo che dall’altra parte c’è una squadra che non conosce la parola mollare e triova un protagonosta inatteso. De Jong, in campo dal 1′ a sorpresa, trova due zuccate vincenti acnhe perché lasciato troppo libero.

Godin ha qualcosa o molto fa farsi perdonare e trova il modo, con uno dei suoi numero migliori. Elevazione vincente e tutto da rifare. La ripresa non è bella e spettacolare altrettanto, cale persino il furore agonistico e con questo anche le polemiche. La palla buona capita sui piedi di Lukaku che però davanti a Bono perde lucidità. E il Siviglia rimette la testa avanti con la sforbiciata di Diego Carlos che Lukaku infila nella sua porta. C’è ancora il tempo per un rimpallo quasi vincente di Alexis Sanchez e per un’imbucata verso Candreva. Ma la coppa va in Spagna.



Inter-Siviglia: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 5′ rig. Lukaku (I), 12′, 33′ De Jong (S), 35′ Godin (I), 73′ D. Carlos (S)



INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6.5 (89′ Candreva sv), De Vrij 5.5, Bastoni 6; D’Ambrosio 6 (77′ Moses sv, Barella 6, Brozovic 5, Gagliardini 5.5 (77′ Eriksen sv), Young 6.5; Lukaku 6.5, Lautaro Martinez 5 (Alexis Sanchez sv). All. Conte 6.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono 6.5; Jesus Navas 6.5, Koundé 6, Diego Carlos 6 (86′ Gudelj sv), Reguilón 6.5; Banega 6, Fernando 5.5, Jordán 6; Suso 6 (77′ Vazquez sv), De Jong 7 (85′ El-Neysri sv), Ocampos 6 (71′ Munir 5,5). All. Lopetegui 7.

AMMONITI: Diego Carlos (S), Conte (I), Barella (I), Banega (S), Bastoni (I), Gagliardini (I)



