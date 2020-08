La terra torna a tremare in Indonesia: una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.5 è stata registrata nel Mar di Flores.

Da quanto si apprende, la forte scossa è stata registrata intorno alle ore 13:09 locali, corrispondenti alle 6:09 italiane. Il terremoto ha avuto luogo nel Mar di Flores, in Indonesia. A riportare la notizia è stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Secondo l’Ingv, infatti, la forte scossa di terremoto ha avuto ipocentro a una profondità di circa 640 chilometri. L’epicentro del terremoto si trova a 220 chilometri a sud-est di Katabu.

Leggi anche >>> Terremoto a Parma, scossa di magnitudo 2.7: l’epicentro

Terremoto Indonesia: epicentro a 220 km da Katabu

Non solo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: i dati del terremoto verificatosi in Indonesia sono stati registrati e riportati anche dall’agenzia di monitoraggio geologico degli Usa (Usgs).

Al momento, come riporta Skytg24, non sono segnalati particolari danni a persone o cose. Il Paese, da quanto si apprende, non ha nemmeno dichiarato alcuna allerta Tsunami. In tal senso, però, si attendono aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche: Terremoto nelle Filippine, forte scossa di magnitudo 6.6

F.A.