Disastro in India. Un terribile incendio ha avuto luogo in un impianto idroelettrico sulla diga di Srisailam, in Telangana. Ci sono diversi morti e dispersi

Nella notte, un’unità sotterranea di un impianto idroelettrico in India è andato a fuoco. Nello specifico, la struttura si trova sulla sponda sinistra della diga di Srisailam, nello stato del Telangana. Sono ben tre gli ingegneri che non hanno potuto nulla e hanno perso la vita.

Diversi anche i dispersi. Sono quattro – tra tecnici e ingegneri – quelli riportati dai portavoce della TS Gengo. Secondo quanto riferito dall’Ansa, poi, sette dipendenti sono stati tratti in salvo e trasferiti, dopo essere rimasti intrappolati per ore in un tunnel sotterraneo della centrale idroelettrica. Sono in corso in queste ore le indagini per capire nel dettaglio cosa ha portato all’incendio.

India, incendio in un impianto idroelettrico: le possibili cause

Il governatore dello stato del Telangana, insieme al ministro dell’Energia dell’India, ha fatto partire un’indagine per capire le cause che hanno portato al terribile incendio nella centrale idroelettrica posta sulla diga di Srisailam. Almeno per il momento, non è ancora arrivata una disamina definitiva dell’accaduto. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sembra che l’incendio possa esser stato causato da un corto circuito nei pannelli di controllo.

L’episodio ha costretto a fermare la produzione di energia, e avviare le procedure di salvataggio dei presenti. Nel corso delle prossime ore, gli operatori cercheranno innanzitutto di trovare ed eventualmente salvare i quattro tecnici e ingegneri ancora dispersi. Il bilancio è però già parecchio drammatico: sono tre le persone decedute a causa dell’inaspettato incendio.

