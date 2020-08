Grecia, arrestato il capitano del Manchester United Maguire: il motivo è legato ad una rissa in discoteca a Mykonos, dove sta trascorrendo le vacanze

Una brutta notizia per il Manchester United arriva questa volta fuori dal campo. Il suo capitano, Harry Maguire, è stato arrestato sull’isola greca di Mykonos nella serata di giovedì. Secondo i media locali il 27enne, acquistato dai Red Evils lo scorso anno per la cifra record di 87 milioni di euro, è stato protagonista di una rissa in un locale della destinazione vacanziera.

Il Manchester United ha dichiarato in una nota: “Il club è a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos ieri sera.

“Siamo in contatto con il ragazzo e sappiamo che sta collaborando pienamente con le autorità greche“.

La fidanzata del difensore inglese, Fern Hawkins, aveva pubblicato una foto della coppia a Mykonos sulla sua pagina Instagram giovedì sera, proprio prima del fattaccio.

Grecia, arrestato il capitano del Manchester United Maguire: colpa di una rissa

Maguire aveva raggiunto la Grecia domenica, dopo aver perso la semifinale di Europa League contro il Siviglia.

L’inizio della Premier League è fissato per il 19 settembre (come la Serie A) e i giocatori dello United possono usufruire di 20 giorni di totale relax. La Grecia è da considerarsi una delle destinazioni “meno rischiose” per il coronavirus in Europa, sicuramente con meno contagi rispetto a Croazia, Spagna e Sardegna (le mete preferite dai calciatori europei).

In questo momento però, anche a Mykonos è sorta una polemica piuttosto aspra tra i proprietari di bar e ristoranti e le autorità locali. Il motivo è legato all’obbligo di chiudere le attività a mezzanotte per limitare il rischio di contagi. Sempre meglio che una chiusura totale come avvenuto in Italia.

