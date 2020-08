Matteo Renzi ha criticato duramente la possibile alleanza 5 Stelle – Pd per le regionali, rivendicando al contempo la paternità di questo governo nato per fermare la deriva sovranista.

Mancano ormai poche ore alla chiusura dei termini per poter presentare le liste e le candidature per le prossime elezioni regionali. Ma nonostante questo, sembra che esistano ancora dei margini affinché il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle possano trovare un’intesa per presentarsi uniti contro il centrodestra. E nella giornata di ieri, un importante endorsement a riguardo è arrivato anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha invitato pubblicamente le forze che compongono la maggioranza di governo a fare il possibile per trovare accordo. Il rischio altrimenti secondo il premier, è quello di perdere un’occasione storica per sconfiggere l’opposizione sul territorio.

Renzi: “Pd ha scelto abbraccio strutturale con 5 Stelle”

E adesso sulla questione è intervenuto anche Matteo Renzi, in un’intervista rilasciata al giornale “La Nuova Sardegna. Il leader di Italia Viva ha dichiarato che “io ho grande rispetto per i dibattiti interni ai partiti, ma credo che già alle prossime elezioni molti riformisti voteranno Italia viva anziché un Pd che ha scelto l’abbraccio strutturale con il M5s. Una cosa sono i governi di emergenza, un’altra i matrimoni”.

Renzi: “Ho evitato governo Salvini-Meloni”

Per Renzi dunque, se la nascita di questo governo era necessaria e dettata da una contingenza politica impossibile da ignorare, correre insieme alle regionali rappresenta invece per il suo ex partito un abbraccio mortale. E ritornando sulle motivazioni che lo portarono a decidere di essere uno dei promotori dell’attuale esecutivo, Renzi ha spiegato che in quel momento “c’era il rischio di un governo, ribattezzato “dei pieni poteri”, totalmente sovranista e antieuropeo. Un governo Salvini-Meloni, insomma. Avere evitato i pieni poteri credo sia un fatto positivo”.

