Dopo trent’anni di assenza, il Partito Comunista Italiano si ripresenta di nuovo alle elezioni regionali in Toscana. L’ultima volta era il maggio del 1990.

Dopo trent’anni di assenza dalla regione, il Partito Comunista Italiano, recentemente ricostituito, si presenta di nuovo in Toscana per correre alle elezioni di settembre. La presentazione del candidato avverrà a Firenze il 24 Agosto. Si tratta di Marco Barzanti, un uomo di 51 anni che in questo momento ricopre il ruolo di consulente alla regione. Il simbolo invece rimarrà lo stesso dell’ultima volta che il Pci si è presentato alle elezioni in Toscana. Era il maggio del 1990, e soltanto qualche mese prima Occhetto aveva reso pubblica la famosa “svolta” che avrebbe portato alla fondazione del Pds.

Leggi anche: Elezioni Regionali, Renzi: “I riformisti voteranno Italia Viva e non Pd”

Il Pci di nuovo in Toscana dopo trent’anni, ma il simbolo storico non cambia

Da quel momento in poi, i militanti che non si sono mai rassegnati alla dissoluzione del partito, hanno cercato in tutti i modi di ricostituirlo. Un percorso che si è concretizzato nel 2016 quando il Pci si è presentato alle elezioni di San Lazzaro di Savena. E adesso è la volta della Toscana, una regione in cui il partito rosso ha esercitato un’enorme influenza nel passato e che adesso vede nuovamente il partito competere di nuovo elettoralmente. Il simbolo però rimane quello di sempre, una bandiera rossa con la falce davanti alla bandiera italiana.

Leggi anche: Elezioni Regionali, Meloni: “Se vinciamo, Mattarella deve intervenire”