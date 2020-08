Giorgia Meloni ritiene che, visti i risultati degli ultimi anni, l’ennesima vittoria del centrodestra alle elezioni regionali sarebbe difficile da ignorare per il governo nazionale.

Giorgia Meloni ha rilasciato un’intervista ad Affaritaliani.it per discutere delle ormai prossime elezioni regionali. La leader di Fratelli d’Italia si è dichiarata “felice che Salvini e Berlusconi abbiano voluto dare questo ulteriore segnale di compattezza della coalizione, oggi l’unica alleanza che si fonda sulle idee e non sulla brama di potere”. Ai giornalisti che le hanno chiesto un pronostico sul risultato elettorale delle regionali, la Meloni ha risposto che si ritiene convinta che il voto premierà la coalizione di centro destra. Ha inoltre rivendicato la scelta di confermare i due governatori uscenti Zaia e Toti, sottolineando come anche in Campania e Toscana esistano i margini per una vittoria della sua coalizione.

Meloni: “In caso di vittoria, pronti a chiamare in piazza gli italiani”

A suo parere inoltre, il risultato delle regionali potrebbe avere anche delle ripercussioni sul governo nazionale. Innanzitutto perché sancirebbe un dominio del centrodestra, che come lei stessa ha ricordato negli ultimi anni ha vinto in undici regioni su dieci, che sarebbe difficile da ignorare. In proposito la Meloni ha infatti affermato “che se le urne di settembre dovessero confermare ancora una volta questa tendenza, qualcuno ai piani alti dovrebbe finalmente prenderne atto. Difficilmente lo farà Conte, ma forse è tempo che anche il Presidente Mattarella si ponga il problema di maggioranze parlamentari che non rispecchiano neanche lontanamente la volontà popolare”. E laddove questo non avvenga, il capo politico di Fratelli d’Italia si è detta disposta a richiamare gli italiani in piazza per far sentire la voce del centrodestra contro il governo.

