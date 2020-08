A Roccalbegna, in provincia di Grosseto, sono crollate le mura di Cana e diverse abitazioni sono state evacuate: nessun ferito, ma tanto spavento

Ieri le mura medievali di Cana, a Roccalbegna in Grosseto, sono franate. A crollare è stato il tratto più antico e le macerie sono rotolate sulla strada sottostante. Nonostante ciò, nessuno è rimasto ferito anche grazie al fatto che la via è chiusa per lavori di manutenzione. Per motivi di sicurezza, intanto, sono state evacuate diverse abitazioni.

Il primo cittadino Massimo Galli ha disposto la misura, per la precisione, verso quattro case. Di queste, due sono disabitate ed altrettante sono state occupate da due famiglie, una olandese ed una di Venezia. La cinta muraria fu costruita nel XIII secolo dagli Aldobrandeschi e fu costruita anche la rocca come sistema difensivo. Già nel 2013 vi fu un crollo di alcune parti delle mura.

Mura di Cana, l’attacco di Giuseppe Conti

Giuseppe Conti, capogruppo di Italia Viva, ha commentato il crollo delle mura di Cana: “Da quando avvenne il primo crollo delle mura di Cana sono passati sette lunghi anni. Già al tempo solo una fortuita casualità non provocò danni a persone. Ora la storia si è ripetuta e si è ancora sfiorata una nuova possibile cronaca di una tragedia annunciata”. Poi avverte: “E’ andata via un’altra parte di storia medioevale del borgo di Cana che si sbriciola a causa dell’incapacità di programmare e finanziare, in tempi rapidi, gli adeguati interventi di consolidamento a protezione di un patrimonio architettonico di inestimabile valore. Sette lunghi anni per mettere in cantiere dei lavori di manutenzione e proprio durante questi lavori in tratto più antico delle mura di Cana crolla e cancella secoli di storia. Assenza di interventi manutentivi? Mancato monitoraggio delle strutture o negligenza da parte di qualcuno?!”.

