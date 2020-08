Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, donna di 39 anni scomparsa a Ferragosto. Il primo indiziato per l’omicidio è il suo ex compagno.

Sabato scorso a Crema, una donna di 39 anni è scomparsa. La donna, dopo essere stata in piscina con degli amici ha lasciato a casa di questi suo figlio di 15 anni. Da allora nessuna notizia di lei. La sua auto, una Fiat Panda, è stata ritrovata carbonizzata dalle forze dell’ordine in una frazione del cremasco. All’interno della vettura c’era anche un cane ucciso dalle fiamme.

Le ricerche della donna, da allora proseguono senza tregua. La Procura di Crema sta effettuando tutte le indagini necessarie per ritrovare la Sabrina Beccalli che sabato mattina è andata via lasciando a casa di alcuni amici suo figlio di 15 anni. La donna è separata dal marito.

Spuntano nuove piste sul caso Beccalli

Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli proseguono e adesso si concentrano su una roggia vicino a Vergonzana. Questa la frazione di Crema dove viveva la donna di 39 anni di cui non si hanno notizie da Ferragosto.

Il presunto colpevole dell’assassinio di Sabrina Beccalli è il suo ex compagno, Alessandro Pasilli, in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere.

L’uomo, stando alla ricostruzione fatta dall’Ansa, il presunto assassino non si è più avvalso della facoltà di non rispondere ma, come ha dichiarato il suo legale, Paolo Sperolini, “Alessandro ha dato la sua versione dei fatti e non ha confessato di aver commesso il delitto”.

I carabinieri adesso batteranno tutti gli angoli delle campagne e i canali adiacenti di Vergonzana dove ieri sono stati ritrovati dei sandali poi riconosciuti dai famigliari della donna quali di proprietà di Sabrina.

