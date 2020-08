Covid-19, bollettino del 21 agosto: 947 contagiati, 9 morti e 274 guariti. Nel nostro Paese continua a salire il numero dei contagiati.

La Protezione Civile, pochi minuti fa, ha comunicato come di consuetudine il bollettino riguardante i numeri dei contagi da coronavirus delle ultime 24 ore. L’incremento della curva epidemica sta gradualmente crescendo ed oggi, con 947 nuovi positivi, c’è un aumento rispetto ad ieri quando il numero era 845. Il numero, purtroppo, dei morti è di 9. I guariti invece sono 274. Le Regioni, insieme al Governo, stanno studiando attentamente la situazione per capire quali altre misure adottare per bloccare questo fenomeno di nuova crescita.

Covid-19, il bollettino: la situazione regione per regione

La Lombardia torna in testa alla classifica delle regioni per l’aumento di casi nelle ultime 24 ore con un numero a tre cifre: 174. Segue il Lazio con 137, poi il Veneto con 116. In Sardegna, regione finita sotto i riflettori per i tanti casi riscontrati, l’aumento è di ‘sole’ 42 unità. A dimostrazione che gran parte sono vacanzieri che poi fanno ritorno nelle proprie regioni di residenza. Solo in Basilicata e Valle d’Aosta non si registrano nuovi positivi. Attenzione anche in Campania, dove la curva cresce gradualmente. Oggi sono 67 gli infetti riscontrati.

