Covid-19, allarme in spiaggia. Uno stabilimento balneare italiano è stato fatto evacuare immediatamente dopo la rilevazione di alcuni parametri.

Malgrado il Covid-19 continui ad esistere e a colpire gli italiani, moltissimi sembrano non curarsi o non volersi curare del problema. Sempre più persone, infatti, sembrano voler ignorare il problema per godersi le vacanze, il sole, il mare. Insomma, cercare di riprendere la vita e godersi l’estate dopo i medi di lockdown che sono stati dichiarati dal governo. La situazione è davvero molto critica, e ogni giorno c’è un aumento delle persone che sono state contagiate. I bollettini non mentono. Eppure ci sono delle persone che non prestano troppa attenzione ai loro spostamenti, alle loro interazioni, e decidono di festeggiare, di incontrarsi, di mangiare e bere insieme. E’ successo ad un gruppo di amici che in occasione del ferragosto. E hanno preso il Covid-19.

Covid-19, allarme in spiaggia: evacuazione d’emergenza

La notizia è riportata da Leggo. Il fatto è accaduto a “La Spiaggia”, uno stabilimento balneare che si trova sul Lungomare Amerigo Vespucci. Un gruppo di ragazzi era stato a Mirabilandia l’11-12 agosto e pare che da quel momento non sino stati benissimo. Hanno poi passato ferragosto insieme sul litorale. Sono poi arrivati loro i tamponi ed hanno confermato che sono stati esposti e sono positivi al Covid-19. Appena la notizia è circolata ed è arrivata allo stabilimento dove erano stati pochi giorni prima è partito l’allarme. Le autorità hanno chiuso la zona a scopo precauzionale. Tutti quelli che lavorano sono ora costretti a tenere un tempo di quarantena obbligatoria e dovranno attendere per fare i tamponi ed essere visitati. Insomma, una festa che non è stata proprio l’idea più intelligente del mondo in un momento come questo.

