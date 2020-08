La Svezia continua a fare mea culpa sulla mancata introduzione del lockdown per arginare il Coronavirus. Gli ultimi dati statistici raccontano di un numero record di decessi nel Paese.

A posteriori è senza dubbio più facile giudicare e trarre conclusioni, ma il risultato che emerge dall’ultimo rapporto era in qualche modo ipotizzabile. La scelta del governo svedese di non imporre il lockdown, come fatto dalla maggior parte degli altri Paesi europei e non, aveva già dimostrato le sue falle, portando a suo tempo la nazione tra quelle con il tasso di mortalità più elevato (maggio 2020).

Secondo i dati dell’istituto nazionale di statistica svedese, pubblicati dalla Cnn, i primi sei mesi del 2020 hanno registrato un numero di decessi senza precedenti nel corso degli ultimi 150 anni. Da gennaio a giugno i morti sono stati complessivamente 51.405, il 15% in più se confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente (oltre 6.500 decessi in più).

Coronavirus, Svezia: nei primi 6 mesi del 2020 morti aumentati del 15%

Per trovare numeri simili nella storia svedese bisogna tornare al 1869 – un secolo e mezzo fa – quando la devastante carestia che investì il Paese causò oltre 55mila morti. La polemica nei confronti del governo è aumentata ulteriormente negli ultimi mesi estivi, quando il numero di deceduti positivi al Covid-19 ha ripreso a salire in modo preoccupante. Se a inizio giugno i morti per Coronavirus erano 4.500, ad oggi hanno superato le 5.800 unità.

Numeri ben maggiori rispetto ai paesi scandinavi confinanti, che hanno invece optato per politiche più restrittive poi dimostratesi efficaci nel contenere l’epidemia. Dal rapporto statistico emergono anche, sempre nel corso del primo semestre del 2020, un netto calo della natalità e, come prevedibile, dell’immigrazione (-34% tra aprile e giugno).

