Coronavirus, aumentano i casi in tutta Italia. Tra i luoghi più a rischio, c’è anche la Sardegna. Il governatore Solinas ha risposto alle critiche

Continua a crescere la curva relativa ai contagi da Coronavirus. Ieri è stata superata quota 800 casi, e i numeri iniziano seriamente a preoccupare. Presi di mira i più giovani, poco attenti alle norme anti Covid e protagonisti della movida. Tra i luoghi maggiormente a rischio, c’è anche la Sardegna.

Solamente ieri, l’assessore Sanità del Lazio D’Amato aveva sottolineato la gravità della situazione, puntando il dito contro la Sardegna e il mancato rispetto delle regole di base. Poco fa, come riporta l’Ansa, il governatore della regione Christian Solinas ha voluto rispondere alle accuse, difendendosi e respingendo ogni critica. “I casi che abbiamo registrato sono tutti di importazione, i nostri cittadini hanno fatto enormi sacrifici per arrivare all’immunità virale dell’isola“ si legge: “Se i contagi sono ripresi, la colpa è dovuta ai pochi controlli imposti dal governo“.

Coronavirus, Solinas si difende: “Isola di untori? Assolutamente no”

Il presidente della regione Sardegna Christian Solinas ha risposto alle numerose accuse ricevute in seguito all’aumento di casi da Coronavirus sull’isola. Come riportato dall’Ansa, il governatore ha ribadito come il governo regionale abbia fatto di tutto per mantenere l’immunità virale dell’isola. “Avevamo proposto di adottare un passaporto sanitario mesi fa, ma la proposta venne subito bocciata” ha ribadito Solinas: “Sarebbe stata una cosa molto intelligente, avremmo evitato una nuova circolazione del Coronavirus“.

Solinas ha poi commentato l’indiscrezione che parla di un possibile lockdown imposto nell’isola a seguito dell’aumento dei contagi. “Posso dire con certezza che si tratta di una boutade senza alcun fondamento, altrimenti saremmo nell’assurdo” spiega il governatore della Sardegna: “Non accetteremo alcuna chiusura, faremo di tutto per tutelare il nome della nostra regione“.

