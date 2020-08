Il celebre locale di Porto Cervo alle prese con il Coronavirus. Al Billionaire di Briatore 6 positivi tra lo staff, un centinaio di persone in autoisolamento preventivo.

Uno dei simboli della movida costretto a chiudere i battenti. Parliamo del Billionaire, il celebre locale in Costa di Smeralda di proprietà dell’imprenditore Flavio Briatore. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore della discoteca sarebbe stato informato nel corso delle scorse ore di sei dipendenti risultati positivi ai tamponi di controllo per rilevare il Coronavirus. Appreso ciò avrebbe dunque consigliato agli altri membri dello staff di porsi in autoisolamento volontario, al fine di prevenire il diffondersi del contagio.

Nonè ancora chiara l’origine di questo nuovo focolaio, sebbene sia al vaglio l’ipotesi di un collegamento con il cluster di turisti romani risultati positivi al rientro dalla Sardegna. Il gruppo, durante la vacanza, avrebbe infatti fatto tappa anche nell’esclusiva discoteca di Porto Cervo.

Coronavirus, sei casi positivi al Billionaire

Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano romano, un’altra ipotesi è che il contagio sia partito da un lavoratore interinale impiegato presso il locale. Mercoledì scorso, il giovane di Sassari aveva manifestato alcuni sintomi riconducibili al Covid-19, tra cui la febbre alta. Le autorità sanitarie hanno dunque tracciato i suoi contatti, andando a testare le persone che avevano lavorato a stretto con il giovane nei giorni precedenti. Dopo aver effettuato i tamponi in cinque sono risultati positivi al Coronavirus.

Non si placano intanto le polemiche tra Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena, “colpevole” – secondo l’imprenditore – di aver promulgato un’ordinanza ancor più restrittiva rispetto al decreto in vigore in tema di discoteche. La nuova ordinanza prevede un limite al volume della musica fissato a 65 decibel, con lo stop obbligatorio dopo la mezzanotte. Provvedimento che secondo il proprietario del Billionaire avrebbe dato il colpo di grazia alla discoteca, costringendola a chiudere i battenti.

