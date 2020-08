Dopo i casi di positività accertati su alcuni lavoratori stagionali, chiude il Billionaire. Il locale di Porto Cervo è di proprietà di Flavio Briatore

Il Billionaire ha chiuso. Il locale di Porto Cervo, il cui proprietario e Flavio Briatore, in seguito alla positività di sei dipendenti stagionali ha deciso di chiudere.

Stando a quanto riferito l’apparato comunicativo del locale di Porto Cervo, sono “una cinquantina i dipendenti in auto-isolamento”. Dopo i casi di positività accertati su alcuni lavoratori stagionali con i quali sono stati a contatto gli altri dipendenti hanno deciso di evitare il contatto con altre persone.

Da ricordare che il Billionaire il 17 agosto scorso aveva chiuso in aperta polemica con le ordinanze del sindaco. Il primo cittadino aveva emanato un’ordinanza che vietava la musica dopo la mezzanotte.

Com’è scoppiato il contagio al Billionaire

Date le poche informazioni è impossibile risalire al paziente zero, portatore del coronavirus. Da escludere, comunque che il virus sia stato trasmesso da uno dei clienti al personale della discoteca. “Da noi le norme sono state rispettate totalmente”, sottolineano i responsabili della gestione del Billionaire. Com’è potuto avvenire dunque il contagio?

Il personale del locale di Porto Cervo alloggia in condizioni di precarietà e in stanze di pochi metri quadri dove a dormire sono parecchie persone. In Sardegna sono molti i casi di positività al covid, ed è probabile che il primo operatore sia entrato in contatto con un turista al di fuori dal locale.

Sempre i responsabili della gestione del Billionaire sottolineano che “i ragazzi arrivano e vanno via dalle discoteche su auto stracariche. Con qualche bicchiere di troppo in corpo e viaggiano privi di mascherine”.

