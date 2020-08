Secondo il direttore generale dell’Oms, il coronavirus può essere debellato in meno di due anni grazie all’alto grado tecnologico raggiunto dall’umanità in quest’epoca storica.

Durante una riunione che si è tenuta a Ginevra per discutere della pandemia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’organizzazione Mondiale della Sanità, ha affermato che l’epidemia di coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero può essere sconfitta in meno di due anni. Ghebreyesus ha in seguito aggiunto che “oggi il virus si muove più velocemente perché sono aumentare le connessioni, ma allo stesso tempo abbiamo più tecnologia e conoscenze per fermarlo”. Intanto in Italia negli ultimi giorni, la situazione inizia a farsi sempre più preoccupanti. I contagi crescono e il governo nei giorni scorsi si è ritrovato a dover chiudere nuovamente discoteche e lidi balneari. Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, è tra i più preoccupati a riguardo. In una delle sue ormai classiche dirette Facebook, ha infatti informato i cittadini che sta valutando la possibilità di chiudere i confini della Regione a scopo preventivo.

Coronavirus, De Luca riflette se chiudere i confini della Campania

De Luca ha affermato che “vedremo se chiederlo o no al governo. Tra 15 giorni la decisione, ci regoleremo in base ai contagi nel resto d’Italia”. Lo “sceriffo” si è poi dichiarato “sconcertato di questo rapido incremento dei contagi, addebitando la colpa anche alle regioni, che hanno deciso di “non rendere obbligatorio per i loro concittadini rientrati dall’estero il tampone e l’isolamento domiciliare e mi preoccupano queste scelte poco responsabili”. Anche il governo è stato preso di mira dal governatore, in quanto si è reso colpevole ai suoi occhi di aver preso “una decisione incredibile rendendo obbligatorio l’uso della mascherina dopo le 18. Il 90% dei cittadini dopo le 18 non la indossa. La questione è critica anche per la totale scomparsa delle forze dell’ordine nel controllo delle ordinanze che vengono emesse. Se il governo decide che alle 18 bisogna indossarla, vanno fatti i controlli se no è meglio non disporre ordinanze. Era meglio, ripeto, non farla e fare controlli mirati nei locali dove le distanze non si rispettano. Non si sarebbe ridicolizzato lo Stato”.

