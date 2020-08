Nonostante le misure anti Coronavirus, in una villetta di Manchester più di 200 persone hanno fatto festa. Un video mostra la polizia che fa irruzione all’interno dell’abitazione

Nel Regno Unito, la situazione relativa al Coronavirus è in netto peggioramento. Così come nel resto d’Europa, i numeri sono in aumento e si teme una seconda ondata. Soprattutto nell’Inghilterra settentrionale, sono ancora presenti alcune restrizioni molto rigide per evitare la diffusione del contagio.

Nonostante ciò, in una villetta di Manchester la polizia ha trovato più di 200 persone a festeggiare senza alcun distanziamento sociale e non indossando la mascherina. Un video mostra l’arrivo della polizia, che irrompe durante il party e sgombera l’intera abitazione. Il padrone di casa, dopo l’accaduto, è stato multato. Come riportato da La Repubblica, il coordinatore dell’operazione ha commentato l’episodio come: “Inaccettabile e assolutamente non comprensibile“.

Coronavirus Regno Unito, numeri in aumento: ieri più di 1000 nuovi contagi

I numeri relativi al Coronavirus nel Regno Unito sono in aumento. Solamente ieri, sono stati registrati ben 1182 nuovi contagi, per un totale complessivo di 322mila dallo scoppio della pandemia. Mentre a Manchester si festeggiava un party con più di 200 persone, negli ospedali di tutto il Paese si continua a lottare per salvare più vite possibili. Il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore è 6, per un totale di oltre 41mila morti dall’inizio dell’emergenza.

Intanto, dall’NHS arriva un esperimento che potrebbe rivelarsi molto utile: il rilevamento olfattivo della malattia. Nello specifico, alcuni ricercatori hanno iniziato degli esperimenti per verificare se i cani addestrati possono effettivamente rilevare il Coronavirus nell’aria. In caso di risposta positiva, questi animali potrebbero arrivare a testare un numero vicino alle 250 persone ogni ora.

