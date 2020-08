Carne di zebra e cammello, delle nuove specialità che piano piano si stanno sedimentando anche in una delle cucine più chiuse e legate alla tradizione: quella italiana.

Se si pensa all’Italia non si può che pensare al cibo. Il Paese europeo è una vera e propria mecca del buon cibo, con una variegata e incredibile cucina. Ogni regione ha i suoi piatti, ogni paesino le sue tradizioni, ogni mamma, nonna e zia i suoi metodi e le sue ricette. Un vero e proprio paradiso per chi ama stare a tavola e godersi dei prodotti e dei piatti senza tempo, perfezionati dai secoli di assaggi e di tecniche innovative. Insomma, la perfezione, o quantomeno una delle cose che più si avvicina ad essa, forchetta e coltello alla mano. Eppure le cose si evolvono, cambiano e alcuni decidono di prendere in mano la bandiera della sperimentazione e cerare di far progredire questo patrimonio di tecniche, usanze ed ingredienti, portandolo ad un ingrandimento.

Carne di zebra e cammello, macellai campani cambiano tutto

E’ proprio quello che i fratelli De Matteo di Maddaloni, in provincia di Caserta, hanno fatto. Daniele e Umberto, rispettivamente di 22 e 26 anni, hanno infatti iniziato ad aprire il menu della propria macelleria a prodotti che mai prima erano arrivati in Italia e che stanno dividendo l’opinione pubblica. I due, infatti, hanno da poco iniziato a vendere due carni che non sono conosciute nel nostro Paese: la carne di camello e di zebra. Due tipi di carne davvero molto rari, ma che potrebbero spingere i campani ad usare, a sperimentare, a trattare materie diverse in modo diverso. Una scelta molto coraggiosa, che sta facendo guadagnare ai due fratelli parecchia stima da parte di chef e consumatori.

