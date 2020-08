Calciomercato Milan, è in arrivo il colpo dal Tottenham: gli inglesi hanno dato l’ok e nelle prossime ore potrebbe esserci la chiusura della trattativa

Il Milan, che ha diverse trattative in ballo per rinforzare la squadra tra cui il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, sarebbe pronto a chiudere il primo colpo per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Milan e Tottenham avrebbero raggiunto un’intesa verbale per il passaggio in rossonero di Serge Aurier. Ora, l’ultima parola spetterebbe ad Elliott che vuole accertarsi prima che il terzino destro voglia sposare appieno il progetto milanista. Qualora anche questo passaggio andasse a buon fine, l’operazione porterà nelle casse degli Spurs 20 milioni di euro.

Intanto, il Milan ha messo sulla lista dei cedibili Calabria per una cifra tra i 13 ed i 15 milioni di euro. Fino ad ora non sarebbero arrivate proposte per il giovane difensore, ma pare piaccia agli spagnoli del Betis.

Calciomercato Milan, tre cessioni in vista

Il Milan per il suo processo di cambiamento ha pronte nell’immediato tre cessioni. Si tratta di Laxalt, Leo Duarte e Lucas Biglia. Quest’ultimo è in trattativa con il Torino, con il quale già si è conclusa l’operazione Ricardo Rodriguez, dopo l’espressa richiesta di Giampaolo. Per l’argentino è pronto un accordo annuale a 2 milioni di euro netti. Il laterale ex Genoa al momento non ha offerte, ma i rossoneri avrebbero già trovato due papabili sostituti: si tratta di Caio Roque del Flamengo e Matias Vina del Palmeiras. Infine, il centrale brasiliano arrivato solamente un anno fa potrebbe finire in prestito. Quest’oggi la dirigenza ha incontrato a Milanello il suo agente Alessandro Lucci e l’intermediario Serginho.

