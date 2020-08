Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano a un vero e proprio simbolo del Barcellona. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane

Per la prossima sessione di calciomercato, la Juventus vuole rinforzare la sua rosa con acquisti mirati e già pronti per giocare dal 1′ minuto. Le ultime uscite dei bianconeri – sia in campionato che in Champions League – hanno dimostrato come la squadra necessiti di alcuni cambiamenti in ogni reparto del campo.

Con l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, la società è pronta a svoltare e accontentare l’ex giocatore del Milan. Tanti i nomi sul taccuino di Paratici. Tra le posizioni che maggiormente necessitano di rinforzi, c’è anche la difesa. Le fasce hanno dimostrato come ci sia carenza di alternative. A destra Cuadrado continua comunque a fornire prestazioni buone, mentre a sinistra urgono rinforzi. In questo senso, la Juventus sta guardando in casa Barcellona, ed è pronta a piazzare un colpo clamoroso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Messi ha deciso, la risposta al Barcellona

Calciomercato Juventus, si punta a Jordi Alba: il punto sulla trattativa

Il Barcellona sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Dopo l’incredibile 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions League, la società Blaugrana è pronta a cambiare in maniera definitiva. Koeman in panchina, e tanti senatori che potrebbero lasciare per provare nuove avventure. Busquets, Rakitic, Vidal e Jordi Alba tra i nomi più appetibili per i top club europei. Proprio l’ultimo della lista sta facendo parecchio gola alla Juventus, che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe tentare l’assalto. Il terzino spagnolo ha 31 anni e un ingaggio parecchio importante, ma andrebbe a occupare una posizione fondamentale nello scacchiere tattico di Pirlo.

Secondo quanto riportato da Todo Fichajes, già dalle prossime settimane Paratici potrebbe tentare l’assalto per il simbolo del Barcellona. Per arrivare al giocatore, i bianconeri sono pronti a cedere al miglior offerente Alex Sandro, così da avere i fondi necessari per portare in Serie A l’ex terzino del Valencia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Serie A 2020/2021, si avvicina il sorteggio del calendario: la data