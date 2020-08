Calciomercato Inter: Leo Messi oggi ha incontrato per la prima volta il nuovo tecnico, Ronald Koeman. E gli spifferi in arrivo da Barcellona fanno sognare

Mercato Inter, i tifosi cominciano a sognare perché quello che fino ad unmese fa sembrava impossibile ora ha i contorni della probabilità. Leo Messi e il Barcellona possono davvero dirsi addio e a distanza di due anni dall’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juvetnus, un altro clamoroso afare sta per andare in porto.

Il capitano del Barcellona oggi ha incontrato per la prima volta il nuovo allenatore dei blaugrana, Ronald Koeman. L’olandese aspetgava una risposta e voleva che Messi gli dicessi di credere ciecamente nella rinascita dei catalani. Non è stato così, almeno secondo quanto sostiene la stampa locale.

Messi ha (o avrebbe) detto che al momento vede un futuro più lontamo da Barcellona di quanto non sia il suo presente. S bene per primo lui che trovare lo stesso ingaggio da un’altra parte non sarà semplice, ma eventualmente quelli saranno problemi suoi. Il 10 guadagna 110 milioni lordi all’anno (sono 60 bonus compresi solo quelli dello sripendio, più i diritti d’immagine che gestisce in proprio).

Messi ha chiesto ancora qualche giorno per valutare il suo futuro. Ma intanto il padre ha di fatto spostato tutti i suoi interessi economici a Milano nelle scorse settimane. E un colosso come Suning può certamente permettersi di affrontare una spesa come quella considerando tutto quanto gli deriverebbe alla vice marketing. Tempo di chiudere la stagione e provare a vincere la finale di Europa League domani sera contro il Siviglia. Poi a bocce ferme Marotta e Conte ci ragioneranno sopra.

Leo Messi arriva in Serie A? Paulo Dybala fa un pensierino al Barcellona

All’evoluzione della vicenda Messi-Barcellona guardano anche altrui che al momento sono tagliati fuori ma intanto sperano. Come Paulo Dybala che sogna in futuro nella Liga. Lo ha svelato oggi ‘Don Balòn’ ricostruendo la vicenda del suo rinnovo con la Juventus e delle parole pronunciate dal procuratore dell’argentino un paio di giorni fa.

In realtà Dybala non ha più intenzione di rimanere a Torino, nonostante le frasi al miele del suo agente, perché schiacciato dal perso di CR7. Così da settimane aveva incaricato il suo agente di trovargli un ingaggio in Spagna, sponda Real Madrid. Ma la risposta di Zidane è stata chiara: per lui nel ‘Blancos’ non c’è spazio. Sarebbe stato così anche per il Barcellona, che pure in passato l’aveva cercayo. Ma se dovesse incastrarsi la cessione di Messi, allora anche Dybala potrebbe sperare in una chiamata.