Leo Messi andrà via dal Barcellona. La pista più gradita al giocatore sembra essere quella che porta all’Inter. Ma attenzione al City di Guardiola e il PSG di Leonardo

La storia tra Leo Messi e il Barcellona potrebbe essere giunto al capolinea. Dopo la schiacciante sconfitta per 8-2 rimediata dai blaugrana contro Bayern Monaco, Messi sta valutando la pista dell’addio. La notizia non è stata accolta bene dai tifosi che interpretano il suo addio come un tradimento. Il mondo del calcio non è nuovo a queste notizie, ma il possibile addio di Messi fa tanto rumore.

Se davvero la Pulce dirà addio al Barcellona, vuol dire all’interno del club spagnolo c’è qualcosa che non va. Una conferma a quest’ipotesi potrebbe essere la sconfitta con lo scarto di sei reti in Champions League. La squadra non ha retto il gioco avversario e si è chinata ai bavaresi. Difficoltà di impostare il gioco, scelte sbagliate dell’allenatore e della dirigenza hanno portato a questi risultati e, probabilmente all’addio di Messi.

Messi, su di lui Inter e altri due top club

Leo Messi quasi certamente andrà via dal Barcellona. I motivi della sua scelta non sono noti, ma desumibili. Il suo silenzio fa rumore e a gioire di tale situazione sono i club che da tempo lo cercavano.

In prima posizione troviamo l’Inter di Antonio Conte, questa sera impegnata nella finale di Europa League contro il Siviglia dell’ex nerazzurro Banega. Messi ha già preso casa a Milano e questo di per sé è un indizio. Già Moratti ai suoi tempi tentò in ogni modo di portarlo a Milano. Oggi la possibilità di vederlo vestire la casacca nerazzurra è accreditata e, in caso di vittoria contro il Siviglia l’Inter sarebbe la squadra più organizzata agli occhi di Leo.

In seconda e terza posizione ci sono il Manchester City di Guardiola e il PSG di Leonardo. Al momento da parte di queste non c’è stata alcuna offerta ufficiale ma solo richieste di informazioni al suo entourage. La pista più calda, comunque, è quella che porta all’Inter.

